Верховный суд США решит, можно ли снять Трампа с выборов по 14-й поправке к Конституции

Верховный суд Соединенных Штатов в пятницу объявил, что рассмотрит вопрос дисквалификации экс-президента Дональда Трампа с внутрипартийных выборов (праймериз) Республиканской партии на основе поправки к Конституции о запрете участия в "восстании или мятеже".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Высший суд США согласился рассмотреть апелляцию Трампа на решение Верховного суда штата Колорадо, который на основе раздела 3 14-й поправки к Конституции запретил ему участие в праймериз штата из-за событий 6 января 2021 года – штурм Капитолия сторонниками экс-президента.

Судьи Верховного суда признали необходимость быстрого принятия решения, поэтому дебаты по делу состоятся 8 февраля. Это может позволить суду вынести свое решение до "супервторника" 5 марта, когда одновременно состоится наибольшее количество праймериз в штатах, включая Колорадо.

Верховный суд США впервые будет рассматривать значение и сферу действия 14-й поправки к Конституции, принятой вскоре после Гражданской войны и почти не примененной после нее. Она запрещает чиновникам, которые "участвовали в восстании или мятеже", занимать государственные должности США.

Решение высшего суда США принять к рассмотрению это дело является наиболее непосредственным его вмешательством в президентские выборы в США с 2000 года, когда консервативное большинство судей по делу "Буш против Гора" фактически решило победу республиканца Джорджа Буша-младшего.

То, что примет Верховный суд, будет иметь существенное влияние на ход президентской кампании в США в 2024 году и может либо похоронить шансы Трампа на избрание, либо, наоборот, еще больше поощрить его и его сторонников, которые называли попытки применить 14-ю поправку "охотой на ведьм".

В конце декабря экс-президенту США запретили баллотироваться в президенты во время первичных выборов (праймериз) Республиканской партии на территории штата Мэн. Трамп подал апелляцию в суд штата Мэн и на это решение.

Больше о сути дела читайте в статье: Трампа судят по законам Гражданской войны.