Норвежские профсоюзы поддержали шведских коллег в забастовке против компании Маска

Объединенная федерация профсоюзов Норвегии заявила в среду, что будет принимать меры против компании Илона Маска Tesla в знак солидарности со своими шведскими коллегами, которые требуют от американского автопроизводителя подписать коллективный договор.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

По словам председателя профсоюза, который среди прочих занимается работниками автомастерских, Йорна Еггума, если Tesla не примет требование шведского профсоюза металлургов IF Metall до 20 декабря, они перейдут к "реализации акций бойкота".

"Это четкий сигнал для Tesla, что они не могут перевозить шведские Tesla через Норвегию", – сказал Эггум, добавив, что пока слишком рано говорить о том, какие именно меры будут приняты.

Председатель Объединенной федерации профсоюзов, которая насчитывает около 170 тысяч членов, заявил, что шведские коллеги начали "борьбу против враждебной профсоюзам компании".

Докеры четырех крупнейших портов Швеции уже остановили поставки автомобилей Tesla в знак солидарности со 130 членами профсоюза IF Metall.

Ранее сообщалось, что американский производитель электромобилей Tesla судится со шведским государством в лице Шведского транспортного агентства из-за того, что на фоне профсоюзной забастовки не может забрать номерные знаки для своих авто.

Несколько других профсоюзов присоединились к забастовке, среди них – почтальоны. Из-за этого Tesla не может доставить номерные знаки для новых зарегистрированных автомобилей.

Шведский профсоюз IF Metall, который объединяет представителей металлургической и автомобильной промышленности, с конца октября бастует на предприятиях Tesla в Швеции, требуя более выгодных коллективных трудовых договоров.

Напомним, в сентябре в Германии на территории сервисного центра в городе Франкфурт-на-Майне сгорели 15 автомобилей Tesla, общая стоимость которых составляет сотни тысяч евро.