Компания Маска проиграла суд в Швеции на фоне забастовки работников своего завода

Суд Стокгольма в четверг отклонил иск производителя электрокаров Tesla Илона Маска против почтовой компании PostNord, которую он хотел обязать пересылать номерные знаки для своих авто на фоне забастовки работников.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Tesla подала в суд на PostNord из-за того, что работники почтовой компании прекратили доставлять номерные знаки для новых автомобилей в знак протеста. Шведский суд решил, что такого обязательства PostNord пока не имеет.

Сотрудники почтовой компании на прошлой неделе в знак солидарности присоединились к забастовке IF Metall – профсоюза, в который входят работники шведского завода Tesla. Они с конца октября требуют заключения коллективного трудового договора.

К забастовке IF Metall присоединились или угрожают присоединиться и другие шведские работники на заводе Tesla – водители, электрики и уборщики.

Для американского производителя электрокаров рынок нордических стран является ключевым в Европе. В прошлом году Швеция стала пятым по величине рынком Tesla, а ее Model Y в этом году является самым продаваемым автомобилем в стране.

Tesla принципиально не соглашается на коллективные переговоры и заявляет, что ее работники имеют такие же или даже лучшие условия, чем те, которых требует IF Metall.

Объединенная федерация профсоюзов Норвегии также обещает принять меры против компании Маска в знак солидарности со шведскими коллегами.