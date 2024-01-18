СМИ: Германия за 1,3 млрд евро разработает ПВО малой дальности для замены списанных Gepard
Германия за 1,3 миллиарда евро закажет разработку системы противовоздушной обороны (ПВО) ближнего радиуса действия для замены давно списанных зенитных установок Gepard и другое оборудование.
Как пишет "Европейская правда", об этом Reuters сообщили несколько участников проекта.
По данным агентства, немецкий бюджетный комитет в четверг одобрил соответствующее соглашение с консорциумом в составе компаний Rheinmetall, Diehl и Hensoldt.
Основной задачей компаний будет разработка системы ПВО с действием на короткое расстояние, начиная с трех километров, и еще меньшим расстоянием, где угрозу представляют преимущественно небольшие беспилотники.
Она, скорее всего, будет базироваться на системе Skyranger 30 компании Rheinmetall, где машины для нее еще должны закупить. В то же время по планам цели на расстоянии более трех километров должна поражать система IRIS-T компании Diehl.
Второй задачей компаний будет обеспечение связи между этой системой и комплексами IRIS-T, которые Берлин уже заказал, для создания более широкого, многослойного защитного зонтика.
В то же время компания Hensoldt будет поставлять радары для этой системы, которая, как ожидается, будет готова в 2026 или 2027 году.
В прошлом Германия в целом полагалась на зенитную установку Gepard как ПВО малой дальности – оружие, которое с тех пор стало известным во время войны в Украине. Берлин снял с вооружения установки Gepard в 2010 году с целью экономии средств.
Ранее сообщалось, что Германия может уже в 2024 году передать Украине, которая станет первым их заказчиком, новые самоходные артиллерийские установки RCH-155.
Испытания новой САУ, первым заказчиком которых будет Украина, начались в Бундесвере в феврале 2023 года.
Напомним, в 2023 году экспорт вооружений из Германии достиг рекордных 12,2 млрд евро. Главной страной-получателем оружия из Германии – на сумму в 4,44 млрд евро – стала Украина.