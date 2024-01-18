ЗМІ: Німеччина за 1,3 млрд євро розробить ППО малої дальності для заміни списаних Gepard

Німеччина за 1,3 мільярда євро замовить розробку системи протиповітряної оборони (ППО) ближнього радіуса дії для заміни давно списаних зенітних установок Gepard та інше обладнання.

Як пише "Європейська правда", про це Reuters повідомили кілька учасників проєкту.

За даними агентства, німецький бюджетний комітет у четвер схвалив відповідну угоду з консорціумом у складі компаній Rheinmetall, Diehl та Hensoldt.

Основним завданням компаній буде розробка системи ППО з дією на коротку відстань, починаючи з трьох кілометрів, та ще меншою відстанню, де загрозу становлять переважно невеликі безпілотники.

Вона найімовірніше, базуватиметься на системі Skyranger 30 компанії Rheinmetall, де машини для неї ще мають закупити. Водночас за планами цілі на відстані понад три кілометри має уражати система IRIS-T компанії Diehl.

Другим завданням компаній буде забезпечення зв'язку між цією системою та комплексами IRIS-T, які Берлін вже замовив, для створення ширшої, багатошарової захисної парасольки.

Водночас компанія Hensoldt постачатиме радари для цієї системи, яка, як очікується, буде готова у 2026 або 2027 році.

У минулому Німеччина загалом покладалася на зенітну установку Gepard як ППО малої дальності – зброю, яка з того часу стала відомою під час війни в Україні. Берлін зняв з озброєння установки Gepard у 2010 році з метою економії коштів.

Раніше повідомляли, що Німеччина може вже у 2024 році передати Україні, яка стане першим їх замовником, нові самохідні артилерійські установки RCH-155.

Випробування нової САУ, першим замовником якої буде Україна, почалися у Бундесвері в лютому 2023 року.

Нагадаємо, у 2023 році експорт озброєнь з Німеччини сягнув рекордних 12,2 млрд євро. Головною країною-одержувачем зброї з Німеччини – на суму в 4,44 млрд євро – стала Україна.