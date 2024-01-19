В Минобороны рассказали, чем поможет размещение совместных производств оружия в Украине

Украина очень заинтересована в создании на базе своих предприятий совместных производств с западными компаниями ОПК, потому что у нее есть потенциал для такого производства и это удешевило бы изготовление нового оружия западных образцов для нужд ВСУ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью Tagesspiegel рассказал заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк.

По его словам, зависимость от западных поставок оружия в ближайшем будущем останется, потому что даже с собственным увеличенным производством Украина еще не может покрыть все потребности. Например, системы ПВО и оружие дальнего радиуса поражения еще не производится в Украине.

Иван Гаврилюк отметил, что Украина максимально заинтересована в том, чтобы западные партнеры размещали свои производственные мощности на ее территории.

"Сейчас наши компании – и частные, и в государственной собственности – способны произвести больше оружия, чем государство способно у них купить. Поэтому мы пытаемся донести до наших партнеров, что стоит увеличить финансирование украинской оборонной индустрии, чтобы мы могли покупать оружие у наших собственных компаний.

Такие инвестиции выгодны и для партнеров. Потому что если этот развитый ОПК будет в Украине – это экономит деньги на логистике, а процесс производства в Украине будет гораздо дешевле, чем в Европе или США", – рассказал он.

Он отметил, что во многих случаях речь идет не о построении предприятий с нуля, а о модернизации, после которой завод сможет производить, например, больше бронетехники.

"В советские времена в Украине производили танки. Сейчас на этих мощностях ремонтируют и модернизируют имеющиеся модели танков. Но с помощью немецких специалистов и технологий их можно было бы за год переоборудовать для производства, например, танков Leopard", – пояснил он.

Иван Гаврилюк признал, что, конечно, Украине трудно противостоять такой экономической силе, как Россия, со всеми ее ресурсами и доходами от нефтегазовой отрасли, хотя и Россия явно не успевает удовлетворить свои потребности и вынуждена обращаться за помощью к Ирану и КНДР.

"Собственно, поэтому мы развиваем наше собственное производство и просим партнеров о помощи. То, что происходит на поле боя, зависит от количества оружия, боеприпасов и финансовых ресурсов. Стоило бы также использовать российские активы, замороженные в Европе – если их конфискуют – на улучшение обороноспособности и собственной оборонной индустрии Украины", – отметил заместитель министра обороны.

Он также объяснил, почему для Украины важно получить немецкие дальнобойные ракеты Taurus.

Как известно, концерн "Украинская оборонная промышленность" (ранее "Укроборонпром") уже договорился о создании совместного предприятия с немецким оружейным концерном Rheinmetall, а также имеет партнерские соглашения с оборонными компаниями в Чехии, Польше и еще нескольких государствах.

Недавно в Бундестаге заявили, что еще одна немецкая компания строит центр по ремонту бронетехники в Украине.