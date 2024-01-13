Отстраненный заместитель генпрокурора Польши заявил о "противоправных действиях" Туска

Дариуш Барский, которого накануне лишили полномочий заместителя генерального прокурора Польши и уволили с должности главы Национальной прокуратуры, утверждает, что такие действия нового польского правительства противоправны.

Его заявление приводит TVN24, сообщает "Европейская правда".

В пятницу Министерство юстиции Польши заявило, что возобновление Барского на службе в 2022 году, одобренное предыдущим правительством, не имело законных оснований, а следовательно, прокурор не может выполнять свои полномочия.

Соответственно, глава Минюста правительства Дональда Туска и по совместительству генпрокурор Адам Боднар распорядился лишить Барского полномочий своего зама, а также должности главы Национальной прокуратуры.

Барский 13 января заявил, что назначение прокурора Яцека Белевича исполняющим обязанности главы Нацпрокуратуры является "недействительным", и заявил о "противоправных действиях Адама Боднара и Дональда Туска".

В Национальной прокуратуре Польши заявили, что увольнение Барского по закону должно было сопровождаться подписью президента Анджея Дуды.

"Мы будем принимать все предусмотренные законодательством меры по эффективному противодействию попытке незаконного устранения прокурора и захвата прокуратуры в политических целях", – говорится в сообщении Нацпрокуратуры.

Ситуация в прокуратуре Польши является очередным шагом правительства Туска по лишению институтов влияния предыдущей власти "Права и справедливости". В прошлом месяце, например, он уволил благосклонное к "ПиС" руководство государственных медиа.

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