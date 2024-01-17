США вернули хуситов в террористический список

Администрация президента США Джо Байдена объявила о возобновлении глобального террористического статуса для шиитской группировки "Ансар Аллах", известной как хуситы, которые сейчас угрожают судоходству в Красном море.

Об этом 17 января заявил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает "Европейская правда".

Салливан пояснил, что возобновление террористического статуса для хуситов "является важным инструментом для препятствования финансированию терроризма для хуситов, дальнейшего ограничения их доступа к финансовым рынкам и привлечения их к ответственности за их действия".

"Если хуситы прекратят свои нападения в Красном море и Аденском заливе, Соединенные Штаты немедленно пересмотрят это решение", – добавил он.

Решение вступает в силу через 30 дней, в течение которых США позаботятся об исключениях, которые позволят продолжить отправку гуманитарной помощи в охваченный гражданской войной Йемен.

"Мы посылаем четкий сигнал: коммерческие поставки в йеменские порты, от которых йеменский народ полагается на продовольствие, медикаменты и топливо, должны продолжаться и не подпадают под наши санкции", – подчеркнул советник Байдена по нацбезопасности.

Движение "Ансар Аллах" внес в террористический список бывший президент США Дональд Трамп в последние дни своего пребывания в должности. Его преемник, Джо Байден, отменил это решение, поскольку оно препятствовало гуманитарным организациям доставлять помощь в Йемен из-за риска попасть под действие санкций.

На фоне войны против ХАМАС хуситы начали обстреливать коммерческие суда, следующие через Красное море, утверждая, что они помогают Израилю. В ответ США развернули миссию по защите судоходства и совместно с союзниками нанесли несколько ударов по базам хуситов в Йемене.