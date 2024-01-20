В Литве министр предложила гражданам "вложить сбережения в танк вместо носка"

Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте считает, что одним из источников финансирования обороны могут стать инвестиции со стороны граждан страны.

Заявление министра приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

"Есть способы (финансирования обороны – ред.), например, взять деньги в кредит у жителей. Я слышала критику идеи таких облигаций, но есть немало финансов, которые еще есть у людей. Может, лучше не в носке держать, а в танк вложить", – сказала Армонайте.

По ее словам, надо разъяснить идею облигаций жителям.

"Возможно, государство не даст большие проценты, но ведь есть люди, которые добровольно поддерживают Украину, думаю, они поймут, если будет ясно, кому, когда и сколько денег нужно", – добавила Армонайте.

Ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните пригласила лидеров партий, представителей бизнеса и профсоюзов обсудить источники финансирования обороны после того, как закончится двухлетний срок действия налога на сверхприбыли банков.

Перед этим глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис выступил за введение в Литве всеобщего призыва, а главнокомандующий литовской армии Вальдемарас Рупшис заявил о необходимости реформы системы призыва в стране.