У Литві міністерка запропонувала громадянам "вкласти заощадження в танк замість шкарпетки"

Міністерка економіки та інновацій Литви Аушріне Армонайте вважає, що одним з джерел фінансування оборони можуть стати інвестиції з боку громадян країни.

Заяву міністерки наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

"Є способи (фінансування оборони – ред.), наприклад, взяти гроші в кредит у жителів. Я чула критику ідеї таких облігацій, але ж є чимало фінансів, які ще є у людей. Може, краще не в шкарпетці тримати, а в танк вкласти", – сказала Армонайте.

За її словами, треба роз'яснити ідею облігацій жителям.

"Можливо, держава не дасть великі відсотки, але ж є люди, які добровільно підтримують Україну, думаю, вони зрозуміють, якщо буде ясно, кому, коли і скільки грошей потрібно", – додала Армонайте.

Раніше прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте запросила лідерів партій, представників бізнесу та профспілок обговорити джерела фінансування оборони після того, як закінчиться дворічний термін дії податку на надприбутки банків.

Перед цим глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс виступив за запровадження в Литві загального призову, а головнокомандувач литовської армії Вальдемарас Рупшис заявив про необхідність реформи призовної системи в країні.