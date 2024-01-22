Премьер-министр Польши Дональд Туск во время визита в Киев заявил, что его страна будет полностью поддерживать быстрое присоединение Украины к Европейскому Союзу.

Об этом Туск сказал после встречи с президентом Владимиром Зеленским, его цитирует Polsat News, пишет "Европейская правда".

"Мы достигли договоренности с президентом о роли Польши, которая будет полностью поддерживать быстрое вступление Украины в Европейский Союз", – сказал Туск.

Зеленский со своей стороны отметил, что обеим странам следовало бы создать специальную консультативную группу по вступлению Украины в Евросоюз.

"Мы будем вместе в Союзе, и мы будем вместе в НАТО. Мы будем вместе отстраивать Украину", – заявил глава государства.

Глава МИД Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что Украина и Польша должны начать реальный разговор о том, как решать двусторонние проблемы на пути в Европейский Союз, чтобы предотвратить кризисы вроде блокирования границы или зернового кризиса.

Туск также заверил, что у Польши нет сомнений в необходимости поддерживать Украину в войне против России.

Он выразил убеждение, что в украинско-польских отношениях есть конфликты интересов, но эти проблемы следует решить как можно скорее.

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