Польша присоединилась к декларации G7 о "гарантиях безопасности" для Украины

Польша присоединилась к декларации стран "Группы семи" о "гарантиях безопасности" для Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил премьер Польши Дональд Туск во время визита в Киев.

"Польша присоединилась к декларации G7, цель которой – мобилизовать демократические страны в поддержку Украины", – приводят слова премьера в Twitter его канцелярии.

Premier @DonaldTusk w #Kijów: Będziemy współpracować również w innych formatach. Polska dołączyła do deklaracji grupy G7 – ta deklaracja ma mobilizować kraje demokratyczne na rzecz wsparcia Ukrainy. January 22, 2024

"Мы обсудили присоединение Польши к декларации G7. Благодарен за вашу готовность начать работу над соглашением по безопасности между нашими странами", – приводит Polsat слова президента Украины Владимира Зеленского после встречи.

Он назвал переговоры с Туском "очень эффективными". По его словам, речь шла также о финансовой поддержке Польши для закупки оружия для Украины и совместном производстве оружия.

"Во времена, когда мы защищаем не только нашу независимость, но и свободу других наций, солидарность с Украиной не могут разрушить любые обстоятельства", – сказал президент Украины, добавив, что все противоречия между Киевом и Варшавой можно будет решить путем межправительственных переговоров.

Напомним, Туск прибыл в Киев утром 22 января, это его первая поездка в Украину после возвращения на должность премьера Польши.

Он заявил, что в Польше никто не сомневается в необходимости поддерживать Украину, а также заверил, что Польша поддержит быстрое вступление Украины в ЕС.

Как известно, большинство двусторонних соглашений между Украиной и партнерами, которые присоединились к рамочной декларации G7, еще на этапе переговоров.

В середине января подписали первое финализированное соглашение – между Украиной и Соединенным Королевством – во время визита в Киев премьера Великобритании Риши Сунака.

"Европейская правда" подробно рассказывает о значении этого документа в статье Безопасность без гарантий. Объясняем, что вошло в договор с Британией и почему это – победа.