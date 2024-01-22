Туск: Никто в Польше не сомневается, что мы должны поддерживать Украину

Глава правительства Польши Дональд Туск во время визита в Киев заверил, что в соседней стране не сомневаются в необходимости поддерживать Украину в войне против России.

Об этом он сказал после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в понедельник, его заявление приводит канцелярия премьер-министра Польши, сообщает "Европейская правда".

Туск отметил, что на встрече с Зеленским речь шла о польско-украинских отношениях.

"В одном ни у кого в Польше нет никаких сомнений, что мы должны поддерживать Украину, потому что на кону стоит и наша безопасность", – сказал глава польского правительства.

Он добавил, что Украина не одинока в войне. "Вы не одиноки, эта борьба за ценности идет во всем мире", – сказал Туск.

Он также подчеркнул, что "глубоко верит" в миссию Зеленского принести в Европу и Украину мир. "Сегодня в мире нет более авторитетного политика, который бы работал ради мира, чем президент Зеленский", – заявил Туск.

Туск, прибыв в Киев, заявил, что в украинско-польских отношениях есть конфликты интересов, но эти проблемы следует решить как можно скорее.

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