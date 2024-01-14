После серии землетрясений в Исландии началось извержение вулкана
Воскресенье, 14 января 2024, 11:10
В воскресенье утром на юго-западе Исландии началось новое извержение вулкана – от прошлого извержения в стране не прошло и месяца.
Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщил национальный исландский вещатель RUV.
Извержение началось к северу от рыбацкого городка Гриндавик около восьми часов утра.
До сих пор не понятно, откуда именно исходит лава и в каком направлении она течет.
Для оценки ситуации и определения точного места извержения был отправлен вертолет береговой охраны, сообщило агентство гражданской защиты.
По данным Исландского метеорологического управления, в воскресенье около 3 часов ночи по местному времени в районе вблизи Гриндавика произошло по меньшей мере 200 землетрясений.
Это уже пятое извержение на полуострове Рейкьянес с 2021 года.
Последнее извержение на полуострове началось в вулканической системе Свартсенги 18 декабря после полной эвакуации 4000 жителей города Гриндавик и закрытия геотермального спа-центра "Голубая лагуна", популярного туристического места.
В конце концов, Гриндавик был спасен, поскольку лава потекла в другом направлении от города.
Теперь жителям города снова приказали эвакуироваться.
Расположенная между Евразийской и Североамериканской тектоническими плитами, двумя крупнейшими на планете, Исландия является сейсмической и вулканической горячей точкой – ведь эти две плиты движутся в противоположных направлениях.
Напомним, департамент гражданской защиты и управления чрезвычайными ситуациями Исландии 11 января начал усиленное наблюдение за вулканом Гримсвотн на юге страны из-за роста его активности.