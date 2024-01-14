После серии землетрясений в Исландии началось извержение вулкана

В воскресенье утром на юго-западе Исландии началось новое извержение вулкана – от прошлого извержения в стране не прошло и месяца.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщил национальный исландский вещатель RUV.

Извержение началось к северу от рыбацкого городка Гриндавик около восьми часов утра.

ФОТО: RUV

До сих пор не понятно, откуда именно исходит лава и в каком направлении она течет.

Для оценки ситуации и определения точного места извержения был отправлен вертолет береговой охраны, сообщило агентство гражданской защиты.

По данным Исландского метеорологического управления, в воскресенье около 3 часов ночи по местному времени в районе вблизи Гриндавика произошло по меньшей мере 200 землетрясений.

Это уже пятое извержение на полуострове Рейкьянес с 2021 года.

ФОТО: RUV

Последнее извержение на полуострове началось в вулканической системе Свартсенги 18 декабря после полной эвакуации 4000 жителей города Гриндавик и закрытия геотермального спа-центра "Голубая лагуна", популярного туристического места.

В конце концов, Гриндавик был спасен, поскольку лава потекла в другом направлении от города.

Теперь жителям города снова приказали эвакуироваться.

Расположенная между Евразийской и Североамериканской тектоническими плитами, двумя крупнейшими на планете, Исландия является сейсмической и вулканической горячей точкой – ведь эти две плиты движутся в противоположных направлениях.

Напомним, департамент гражданской защиты и управления чрезвычайными ситуациями Исландии 11 января начал усиленное наблюдение за вулканом Гримсвотн на юге страны из-за роста его активности.