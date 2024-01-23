Трюдо: Переизбрание Трампа будет означать непредсказуемость для Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года в США будет означать определенную непредсказуемость для Оттавы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Canadian Press.

"Мы прошли через вызовы, которые представляла администрация Трампа в течение четырех лет, когда мы утверждали, что Канада и США достигают лучших результатов, когда мы делаем это вместе. Очевидно, что господин Трамп представляет определенную непредсказуемость", – отметил он.

По его словам, правительство возобновит усилия по продвижению интересов Канады в США перед возможным вторым сроком Трампа на посту президента Соединенных Штатов.

С этой целью он объявил о "Стратегии взаимодействия команды Канады", которой будут руководить министры промышленности и международной торговли совместно с послом Канады в США Кирстен Хиллман.

В то же время министр иностранных дел Мелани Жоли заявила, что Канада готовится к любому возможному результату президентской гонки в США, будь то переизбрание президента Джо Байдена или возвращение в Белый дом Трампа.

Министр промышленности Франсуа-Филипп Шампань заявил, что канадская и американская экономики являются более интегрированными, чем когда-либо, что и должно стать буфером против угрозы протекционизма со стороны США.

Канада отправляет 75% своего экспорта товаров и услуг в Соединенные Штаты, поэтому особенно уязвима к любому сдвигу США в сторону протекционизма.

Ранее сообщалось, что после того как Рон Десантис выбыл из праймериз Республиканской партии, Дональд Трамп увеличил свое преимущество над Никки Хейли в Нью-Гэмпшире, где голосование запланировано на 23 января.

Перед этим Хейли заявляла, что не заинтересована стать вице-президентом в команде Дональда Трампа, если он выиграет номинацию от Республиканской партии.

По данным СМИ, Трамп пытается добиться снятия Рона Десантиса и Никки Хейли с соревнования за президентскую номинацию от Республиканской партии на выборах 2024 года, чтобы не отвлекаться на них в течение кампании.

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