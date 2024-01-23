Трюдо: Переобрання Трампа означатиме непередбачуваність для Канади

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах 2024 року в США означатиме певну непередбачуваність для Оттави.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Canadian Press.

"Ми пройшли через виклики, які представляла адміністрація Трампа протягом чотирьох років, коли ми стверджували, що Канада та США досягають найкращих результатів, коли ми робимо це разом. Очевидно, що пан Трамп представляє певну непередбачуваність", – зазначив він.

За його словами, уряд поновить зусилля з просування інтересів Канади в США перед можливим другим терміном Трампа на посаді президента Сполучених Штатів.

З цією метою він оголосив про "Стратегію взаємодії команди Канади", якою керуватимуть міністри промисловості та міжнародної торгівлі спільно з послом Канади в США Кірстен Гіллман.

Водночас міністерка закордонних справ Мелані Жолі заявила, що Канада готується до будь-якого можливого результату президентських виборів у США, чи то переобрання президента Джо Байдена, чи повернення в Білий дім Трампа.

Міністр промисловості Франсуа-Філіп Шампань заявив, що канадська та американська економіки є більш інтегрованими, ніж будь-коли, що й має стати буфером проти загрози протекціонізму з боку США.

Канада відправляє 75% свого експорту товарів і послуг до Сполучених Штатів, тому є особливо вразливою до будь-якого зсуву США в бік протекціонізму.

Раніше повідомляли, що із вибуттям Рона Десантіса з праймериз Республіканської партії Дональд Трамп збільшив свою перевагу над Ніккі Гейлі в Нью-Гемпширі, де голосування заплановане на 23 січня.

Перед цим Гейлі заявляла, що не зацікавлена стати віцепрезиденткою в команді Трампа, якщо він виграє номінацію.

За даними ЗМІ, Трамп намагається домогтися зняття конкурентів зі змагання за президентську номінацію від Республіканської партії, аби не відволікатись на праймериз протягом кампанії.

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