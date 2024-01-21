В КНДР анонсировали возможный визит Путина

В КНДР заявили, что российский президент Владимир Путин может посетить страну в ближайшее время на фоне углубления связей между двумя диктатурами.

Сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи приводит Bloomberg, информирует "Европейская правда".

Как отмечается, глава МИК КНДР во время своего визита в Москву пригласила Путина посетить страну.

В ответ глава Кремля заявил, что благодарен за приглашение, и что он совершит поездку в Пхеньян как можно быстрее.

Глава северокорейского МИД находилась в России с 15 по 17 января, чтобы усилить "стратегическое и тактическое сотрудничество" между двумя странами.

Россия поблагодарила Северную Корею "за полную поддержку и солидарность с позицией российского правительства и народа" в отношении агрессивной войны против Украины.

Россия усилила сотрудничество с Северной Кореей после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Известно, что Пхеньян передал Москве артиллерийские снаряды и баллистические ракеты, которые уже применялись для ударов по украинским городам.

В США заявили, что характер угрозы безопасности со стороны Северной Кореи может "кардинально измениться" в ближайшее десятилетие в результате ее сотрудничества с Россией.