Командующий Сил обороны Эстонии назвал факторы, при которых возможна агрессия РФ против НАТО

Для реализации российских угроз в адрес НАТО и, в частности, стран Балтии необходима реализация сразу нескольких факторов, ключевой из которых – завершение войны в Украине.

Такое мнение в интервью телеканалу ETV дал командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

По его словам, тот факт, что Россия представляет угрозу, в доказательствах не нуждается, но для того, чтобы угроза материализовалась, необходимо рассмотреть четыре фактора.

"Во-первых, Россия должна выйти из войны с Украиной, то есть вывести основную часть своих сил, например, 300 тысяч из 400 тысяч военнослужащих", – сказал Херем.

Во-вторых, считает он, российской армии необходимо будет время на восстановление. По оценкам эстонского командующего, оно может занять примерно год.

"В-третьих, даже если она восстановится за год, даже если Украина выйдет из войны, в мире должно произойти что-то значительное – суперпандемия, полный крах экономики, война на Тайване, на Балканах. В таком случае мы должны быть очень бдительными", – отметил Херем.

Четвертым фактором, который можно изменить, по оценке Херема, является подготовка к реализации угрозы.

"Чем лучше мы подготовлены, тем меньше вероятность того, что она попытается это сделать. Но если мы не будем говорить об этом, мы вряд ли подготовимся к этому, тогда этого можно ожидать. Отсюда и берутся эти расчеты на три-пять лет. В этом году она вряд ли выйдет из войны с Украиной, поэтому добавим год или два, поэтому уже получится три", – пояснил он.

Министр обороны Германии Борис Писториус ранее предупредил, что РФ может напасть на страну-члена НАТО через несколько лет.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявлял, что Украина сейчас сдерживает российскую агрессию на своей территории, но в случае ее поражения "вы должны быть готовы ответить на вопрос, кто тогда будет сдерживать Россию".