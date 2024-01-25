В Эстонии заявили, что НАТО недооценил способности РФ производить снаряды и пополнять армию

Командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем заявил, что новые разведданные о способности России производить боеприпасы и набирать людей в армию побудили союзников по НАТО к переоценке и ряду предупреждений о необходимости подготовки к долговременному конфликту.

Его заявление приводит Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Херем отметил, что предыдущие прогнозы о том, что российские войска достигнут предела своих ресурсов, не оправдались.

"Многие думали, что они не могут выйти за рамки этого – сегодня факты говорят нам о другом. Они могут производить еще больше – в разы больше – боеприпасов", – сказал Херем.

По его словам, РФ способна производить несколько миллионов артиллерийских снарядов в год, что значительно опережает европейские усилия.

Кроме того, российская армия может набирать сотни тысяч новых солдат, добавил эстонский командующий.

Ранее Мартин Херем заявлял, что для реализации российских угроз в адрес НАТО и, в частности, стран Балтии необходима реализация сразу нескольких факторов, ключевой из которых – завершение войны в Украине.

Министр обороны Германии Борис Писториус ранее предупредил, что РФ может напасть на страну-члена НАТО через несколько лет.