Глава МИД Латвии не считает большую войну в Европе неизбежной

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что несмотря на агрессию РФ против Украины он не считает неизбежной большую войну в Европе.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил во время выступления в латвийском Сейме, сообщает Delfi.

Он назвал агрессию РФ против Украины империалистической войной, более широкая цель которой – "изменение международного порядка, основанного на верховенстве закона, и замена его на власть грубой силы".

"Россия пытается всеми способами в своей пропаганде рассказывать и нам в Латвии, и остальному западному миру, что мы расколоты, что мы беспомощны, что война идет вперед, что Россия ее выиграет, и в сопротивлении нет смысла. И я вам скажу – это ложь, это чушь и глупость", – сказал Кариньш.

В то же время глава латвийского МИД подчеркнул, что можно сдерживать Россию, чтобы она больше ни на кого не нападала.

"Это не неизбежно, что будет большая война в Европе, а в наших силах ее приостановить, работая, конечно, над укреплением своей безопасности вместе с нашими западными союзниками", – заявил он.

По словам министра, Латвия и ее союзники должны помогать Украине победить в войне против РФ.

Министр обороны Германии Борис Писториус ранее предупредил, что РФ может напасть на страну-члена НАТО через несколько лет.

В то же время командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем заявлял, что для реализации российских угроз в адрес НАТО и, в частности, стран Балтии необходима реализация сразу нескольких факторов, ключевой из которых – завершение войны в Украине.

Он также сказал, что в НАТО недооценили способности РФ производить снаряды и пополнять армию.