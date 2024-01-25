Spiegel: Германия открыта к идее обмена Taurus, чтобы Украина получила больше крылатых ракет

Германия рассматривает свое участие в поставках крылатых ракет в Украину путем обмена ракетами с союзниками по НАТО.

Об этом сообщило издание Spiegel, пишет "Европейская правда".

По сообщению информационного агентства DPA, на обсуждении находятся планы поставки крылатых ракет Taurus со складов Вооруженных сил Германии партнерам по НАТО, таким как Великобритания или Франция. Взамен эти страны, получив Taurus, могли бы передать в Украину больше своих крылатых ракет, которые они уже поставляют.

Ссылаясь на дипломатов и представителей правительства, немецкая газета Handelsblatt сообщила, что Великобритания уже предложила поставить Украине больше своих крылатых ракет Storm Shadow в обмен на Taurus от Германии.

В канцелярии в Берлине в среду не захотели комментировать это сообщение. Однако, по данным Spiegel, правительство Олафа Шольца не исключает такой идеи.

"Немецкое правительство открыто к такому круговому обмену. Говорят, что оно ведет переговоры с Лондоном", – сообщило издание со ссылкой на собственные источники.

Украина официально обратилась к немецкому правительству с просьбой предоставить крылатые ракеты Taurus еще в мае прошлого года. Это оружие способно с высокой точностью поражать цели на расстоянии до 500 километров.

В начале октября канцлер Олаф Шольц решил пока не поставлять Украине ни одной из этих крылатых ракет. Причиной этого стало опасение ударов по территории РФ и дальнейшей эскалации войны.

Ранее заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что получение Украиной дальнобойных немецких ракет Taurus не повлечет за собой радикального изменения ситуации на поле боя, но очень расширит возможности украинских военных.

В немецком правительстве в начале года намекали, что еще не готовы предоставить Украине это оружие.