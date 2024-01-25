Глава Минобороны Германии не слышал об идее Британии обменять Taurus на Storm Shadow

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что ему ничего не известно о предложении Британии провести обмен ракетами для передачи Киеву Storm Shadow.

Об этом Писториус рассказал в интервью Bild, пишет "Европейская правда".

В ответ на сообщения СМИ о соответствующем предложении от британского правительства Писториус сказал: "Я ничего не знаю об этом предложении. Если об этом и ведутся переговоры, то не в моем офисе".

По его словам, если такие переговоры будут с канцелярией, то они должны определить, является ли эта идея жизнеспособной или нет.

Писториус отметил, что немецкое правительство не исключает возможность поставок Taurus Украине, но пока новостей по этому поводу нет.

Министр сказал, что часть деталей относительно его позиции по поставкам Taurus являются тайной и не обсуждаются публично, "поскольку речь идет также об интересах безопасности Федеративной Республики Германия и НАТО".

Писториус также отверг идею о том, что якобы угрозы со стороны Владимира Путина стали причиной непоставки ракет Taurus Украине.

"Я ничего не знаю об угрозах со стороны Путина. Если честно, они бы меня тоже не особо напугали, потому что он постоянно угрожает", – сказал глава Минобороны Германии.

Немецкая газета Handelsblatt ранее сообщила, что Великобритания предложила поставить Украине больше своих крылатых ракет Storm Shadow в обмен на Taurus от Германии.

Согласно идее, Великобритания или Франция могли бы получить Taurus со складов Вооруженных сил Германии. А Париж и Лондон могли бы передать в Украину больше своих крылатых ракет, которые они уже поставляют.

Издание Spiegel со ссылкой на источники сообщило, что Германия рассматривает свое участие в поставках крылатых ракет в Украину, если состоится обмен ракетами с союзниками по НАТО.