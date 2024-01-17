Блинкен ожидает, что контакты между Байденом и Си будут более частыми

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен дал понять, что в этом году контакты между президентом США Джо Байденом и лидером Китая Си Цзиньпином станут более частыми.

Как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg.

"Невозможно заменить взаимодействие между лидерами, особенно когда вы имеете дело с Китаем. И я представляю, я знаю, что вы увидите больше такого в этом году", – отметил Блинкен.

По его словам, США сейчас подходят к отношениям с Китаем с позиции большей силы благодаря увеличению инвестиций внутри страны и улучшению отношений за рубежом.

Ранее китайский лидер Си Цзиньпин в письме к президенту США Джо Байдену заявил, что их страны должны стремиться к "мирному сосуществованию".

Напомним, в ноябре Байден и Си встретились на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Это была их первая личная встреча за год и первый визит Си в Штаты за четыре года.

Всего через несколько часов после встречи Байден назвал Си Цзиньпина "диктатором".

Министерство иностранных дел Китая назвало его слова крайне "неправильной и безответственной политической манипуляцией".