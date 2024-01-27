Трамп должен заплатить еще более $83 млн писательнице, которая обвинила его в домаганиях

Суд присяжных штата Нью-Йорк 26 января обязал экс-президента Дональда Трампа выплатить 83,3 миллиона долларов обвинившей его в домаганиях писательнице Джин Кэрролл за клевету в период, когда он был в Белом доме.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Politico.

Окружной судья Нью-Йорка еще осенью прошлого года признал Трампа виновным по иску самой Кэрролл. Она просила признать клеветой слова тогдашнего президента США в 2019 году о том, что тот якобы никогда с ней не виделся, а ее книга с признаниями о притязаниях Трампа "должна продаваться в разделе художественной литературы".

Присяжные должны были определиться с размером компенсации. Сама Кэрролл просила 10 миллионов долларов, но они присудили Трампу 18,3 миллиона долларов компенсации и 65 миллионов долларов штрафного ущерба.

Экспрезидент США присутствовал в здании суда при рассмотрении дела, но вышел из него до оглашения вердикта. Он назвал решение присяжных "совершенно бессмысленным" и пообещал подать апелляцию.

Кэрролл обвинила Трампа в изнасиловании еще в 2019 году, когда тот был президентом, но рассмотрение дела началось в апреле 2023-го. Республиканец отказался от показаний в суде, а публично повторял, что он не мог изнасиловать Кэрролл, потому что он "не его тип".

В мае 2023 года Трампа признали виновным и обязали уплатить 5 миллионов долларов. Это решение он не смог обжаловать в суде.