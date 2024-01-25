Французские фермеры анонсировали "блокаду" Парижа

Французские фермеры столичного региона объявили, что на пятницу планируют блокаду Парижа.

Об этом сообщает BMFTV, пишет "Европейская правда".

Ячейка крупнейшего союза аграриев FDSEA в столичном регионе Иль-де-Франс и союз "Молодые аграрии" заявили о планах в пятницу устроить протесты под столицей, чтобы усилить давление на правительство. Еще в начале дня они заявляли, что рассматривают это лишь как меру на "крайний случай".

Фермеры собираются заблокировать дороги в столицу на въезд и выезд. Другие детали плана пока неизвестны.

В пятницу премьер Габриэль Атталь должен объявить конкретные предложения для улучшения положения фермеров. Утром состоялась встреча профильных министров по этому поводу.

Как известно, в четверг протесты с блокадами дорог продолжились по всей территории Франции.

Местами протестующие переходят к более радикальным действиям. Кроме уже упомянутого захвата фур с импортной продукцией, в южном городе Тулон фермеры забросали шерстью и навозом здание префектуры.

Les agriculteurs déversent de la laine de mouton et 6.000 litres de purin devant la préfecture du Var à Toulon#AgriculteursEnColere



La mobilisation en direct sur @bleuprovence ici ►https://t.co/xp7HgzI9lV pic.twitter.com/cR4A0lPPho — France Bleu Provence (@bleuprovence) January 25, 2024

Накануне так же поступили протестующие в южном городке Ажан, соломой забросали также ресторан Макдональдс, а вечером под воротами префектуры подожгли покрышки. Полиция при этом не вмешивалась.

🔴Mouvement des agriculteurs : A Agen, la préfecture dégradée

🗣️"On n'a rien obtenu, on nous a baladé encore une fois... On est submergé de colère", explique Karine Duc, viticultrice et coprésidente de la Coordination rurale. pic.twitter.com/mNkVgN74K8 — LCI (@LCI) January 24, 2024

О подобных формах протеста сообщают и из многих других мест.

" Edouard Leclerc se fout de notre gueule "clame Jose Perez pour expliquer le geste des #AgriculteursEnColere ce jeudi matin à CAstelculier pic.twitter.com/GfQkcGGIl5 — Carine Caussieu (@carinecauss) January 25, 2024

По данным соцопросов, почти 90% французов поддерживают протесты фермеров.