Французские фермеры анонсировали "блокаду" Парижа

Французские фермеры столичного региона объявили, что на пятницу планируют блокаду Парижа.

Об этом сообщает BMFTV, пишет "Европейская правда".

Ячейка крупнейшего союза аграриев FDSEA в столичном регионе Иль-де-Франс и союз "Молодые аграрии" заявили о планах в пятницу устроить протесты под столицей, чтобы усилить давление на правительство. Еще в начале дня они заявляли, что рассматривают это лишь как меру на "крайний случай".

Фермеры собираются заблокировать дороги в столицу на въезд и выезд. Другие детали плана пока неизвестны.

В пятницу премьер Габриэль Атталь должен объявить конкретные предложения для улучшения положения фермеров. Утром состоялась встреча профильных министров по этому поводу.

Как известно, в четверг протесты с блокадами дорог продолжились по всей территории Франции.

Местами протестующие переходят к более радикальным действиям. Кроме уже упомянутого захвата фур с импортной продукцией, в южном городе Тулон фермеры забросали шерстью и навозом здание префектуры.

Les agriculteurs déversent de la laine de mouton et 6.000 litres de purin devant la préfecture du Var à Toulon #AgriculteursEnColere La mobilisation en direct sur @bleuprovence ici ► https://t.co/xp7HgzI9lV pic.twitter.com/cR4A0lPPho

Накануне так же поступили протестующие в южном городке Ажан, соломой забросали также ресторан Макдональдс, а вечером под воротами префектуры подожгли покрышки. Полиция при этом не вмешивалась.

🔴Mouvement des agriculteurs : A Agen, la préfecture dégradée

🗣️"On n'a rien obtenu, on nous a baladé encore une fois... On est submergé de colère", explique Karine Duc, viticultrice et coprésidente de la Coordination rurale. pic.twitter.com/mNkVgN74K8