Рон ДеСантис завершил президентскую кампанию и поддержал Трампа

Губернатор Флориды Рон ДеСантис объявил о завершении борьбы за президентскую номинацию от Республиканской партии.

Соответствующее видеообращение он обнародовал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

"Если бы я мог что-то сделать для достижения благоприятного результата – больше мероприятий, больше интервью – я бы сделал это, но я не могу просить наших сторонников добровольно тратить свое время и жертвовать свои ресурсы, если мы не имеем четкого пути к победе. Соответственно, сегодня я приостанавливаю свою кампанию", – заявил ДеСантис.

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.”



- Winston Churchill pic.twitter.com/ECoR8YeiMm