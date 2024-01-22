Рон ДеСантис завершил президентскую кампанию и поддержал Трампа

Губернатор Флориды Рон ДеСантис объявил о завершении борьбы за президентскую номинацию от Республиканской партии.

Соответствующее видеообращение он обнародовал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

"Если бы я мог что-то сделать для достижения благоприятного результата – больше мероприятий, больше интервью – я бы сделал это, но я не могу просить наших сторонников добровольно тратить свое время и жертвовать свои ресурсы, если мы не имеем четкого пути к победе. Соответственно, сегодня я приостанавливаю свою кампанию", – заявил ДеСантис.

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.”



- Winston Churchill pic.twitter.com/ECoR8YeiMm January 21, 2024

Он также отметил, что поддерживает кандидатуру бывшего президента США Дональда Трампа.

По словам ДеСантиса, "Трамп лучше нынешнего президента Джо Байдена – это очевидно".

"Я подписал обещание поддержать кандидата от республиканцев, и я сдержу это обещание. Я поддерживаю его, потому что мы не можем вернуться к старой республиканской гвардии прошлых лет или перепакованной форме перегретого корпоративизма, которую представляет Никки Хейли", – сказал он.

Напомним, на первых республиканских президентских праймериз в Айове Рон ДеСантис вырвался на второе место, набрав 21%. Победу одержал Дональд Трамп.

По данным СМИ, Трамп пытается добиться снятия Рона Десантиса и Никки Хейли с соревнования за президентскую номинацию от Республиканской партии на выборах 2024 года, чтобы не отвлекаться на них в течение кампании.