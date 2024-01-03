Суд в Латвии приказал предоставить убежище гражданину России, который воевал за Украину

Административный районный суд в конце декабря обязал Латвию предоставить убежище гражданину России, который воевал на стороне Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Delfi.

С просьбой предоставить статус беженца или альтернативный мужчина обратился в 2022 году. В августе Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) в убежище ему отказало.

Мужчина родился в Латвии, но с 1997 года жил в Украине. При этом, по его словам, ему не удавалось получить украинское гражданство.

В 2014 году мужчина вступил добровольцем в батальон "Донбасс". На фронте он провел полтора месяца, получил контузию и травму позвоночника и колена. Свое участие в боевых действиях не афишировал, опасаясь, что это станет известно российским спецслужбам.

Во время одного из обстрелов сгорели его личные вещи, в том числе паспорт гражданина РФ. В 2021 году он начал собирать документы на получение статуса беженца в Украине – как сказали юристы, это был единственный путь к получению украинского гражданства без предъявления паспорта, которого у него уже не было.

После начала полномасштабного вторжения мужчина вместе с женой и детьми через Польшу выехал в Латвию и попытался получить убежище. В августе PMLP ему отказало, поскольку не смогло получить доказательства, что он был активным участником добровольческого корпуса, а также того, что в России он объявлен в розыск и российские службы им интересуются.

Не согласившись с решением PMLP, мужчина обратился в суд. В качестве дополнительного аргумента он указал, что, несмотря на гражданство, у него пропало желание поддерживать какие-либо связи с Россией.

Также в суде он добавил, что был членом "Правого сектора", который в России признан экстремистским, что создает дополнительную опасность для него в том случае, если он окажется в РФ.

Суд встал на сторону мужчины, а Служба госбезопасности не констатировала какой-либо негативной информации о нем, которая бы препятствовала получению статуса беженца.

Напомним, в конце декабря стало известно, что по меньшей мере 1213 граждан России, которые не выполнили требования поправок к закону об иммиграции и подали документы на получение вида на жительство в Латвии, будут выдворены из этой страны.

В сентябре Латвия не разрешила проживание 80 россиянам, несмотря на сданный языковой экзамен.