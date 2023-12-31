Глава МИД Латвии: Даже если Украина освободит свою территорию, угроза Европе от РФ останется

Даже если Украина освободит все завоеванные территории, военная угроза Европе со стороны России сохранится.

Так считает министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Кариньш подчеркнул, что, независимо от исхода войны, Россия есть и остается угрозой для всей Европы. По мнению политика, как только война закончится, угроза начнет расти – Россия продолжит восстанавливать свои вооруженные силы.

Министр отметил, что существование российского правительства основано на империалистических амбициях.

"Правительство России не способно повысить благосостояние своего населения. Все карты поставлены на поиск внешнего врага и культивацию мысли о том, что распад СССР был величайшим злом. Поэтому необходимо вернуть утраченные территории с лихвой. Печально, что это не война Кремля – это стало войной, поддерживаемой россиянами. Россия продвигается с империалистической экспансией и продолжает оставаться угрозой для Европы", – подчеркнул министр иностранных дел.

Кариньш предположил, что разговоры о возможном поражении Украины или потере ее отдельных территорий и победе России призваны мотивировать западные страны и общества не допустить такого сценария. По словам министра иностранных дел, победа в Украине в глазах Кремля стала бы подтверждением, что его политика была правильной – можно напасть на соседние страны и получить выгоду от этого.

"Поэтому это недопустимо. Это нападение не только на Украину и Европу. Это нападение на установленный после Второй мировой войны порядок, в котором ключевую роль играет верховенство закона, а не силы", – сказал министр иностранных дел.

Он рассказал, что европейским странам, которые входят в состав НАТО, все больше необходимо заботиться о своей безопасности. Страны Балтии последовательно вкладываются в свою оборону и безопасность, и это облегчает работу министра иностранных дел и премьера в разговорах с партнерами о необходимости увеличения вложений в безопасность.

Напомним, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что Москва может начать агрессию против стран восточного фланга НАТО в будущем, если воспримет развязку в войне в Украине как свою победу.

Президент Чехии призвал Запад не ослаблять поддержку Украины, иначе следующий год будет более благоприятным для России.