Из Латвии выдворят минимум 1213 россиян, не выполнивших требований миграционного закона

По меньшей мере 1213 граждан России, которые не выполнили требования поправок к закону об иммиграции и подали документы на получение вида на жительство в Латвии, будут выдворены из этой страны.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LETA, сообщило латвийское Управление по делам гражданства и миграции (PMLP).

Ведомство пояснило, что эти 1213 россиян не подали документов на получение вида на жительство в Латвии до 30 ноября – срока, установленного измененным законом, и нет информации о том, что они уже выехали из Латвии.

Окончательное количество россиян, которых выдворят из Латвии из-за несоблюдения закона, еще не определено, поскольку 3 января 2024 года истекает срок действия постоянного вида на жительство граждан России, которые подпадают под действие поправок к закону об иммиграции и не подали заявления на получение статуса постоянного резидента ЕС до 31 декабря.

Последний срок распространяется только на тех, кто до 30 ноября пересдал экзамен на знание государственного языка, подчеркивают в PMLP.

До внесения изменений в закон граждане РФ в Латвии получали постоянный вид на жительство в по упрощенной процедуре, без сдачи языкового экзамена. Но с сентября 2022 года они должны были сдать обязательный экзамен на знание государственного языка на разговорном уровне.

Сначала экзамен надо было сдать до 2 сентября 2023-го, но парламент Латвии разрешил пересдать его до 30 ноября с сохранением вида на жительство и продлением срока подачи документов до конца года.

В начале сентября сообщалось, что большинство граждан России в Латвии, которые сдавали языковой экзамен для получения постоянного вида на жительство, с первой попытки не справились с ним.