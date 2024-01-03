Младшие врачи в Англии проводят самую продолжительную в истории забастовку

Младшие врачи в Англии в среду начали самую длительную забастовку за всю семидесятилетнюю историю Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство AFP.

Младшие врачи выйдут на шестидневную забастовку в связи с отсутствием решения их продолжительного конфликта с правительством Великобритании по заработной плате.

Забастовка происходит в один из самых напряженных периодов года для государственной системы здравоохранения, поскольку сейчас активно распространяются зимние респираторные заболевания.

В NHS заявили, что забастовка, в которой может принять участие до половины медицинского персонала, будет иметь "значительное влияние на почти всю рутинную медицинскую помощь".

"Этот январь может стать одним из самых сложных начал года, с которым когда-либо сталкивалась NHS", – сказал директор NHS Стивен Поуис.

Забастовка началась в 7:00 утра по местному времени и должна завершиться в тот же час во вторник, 9 января.

Британская медицинская ассоциация объявила о забастовке в декабре после срыва переговоров с правительством. Профсоюз заявил, что младшим врачам предложили повышение зарплаты на 3% в дополнение к среднему повышению на 8,8%, которое они получили в начале этого года.

Профсоюз отклонил это предложение, поскольку деньги будут неравномерно распределены между различными категориями врачей и "все равно будут означать сокращение заработной платы для многих".

С марта младшие врачи в Англии бастовали по меньшей мере семь раз.

Премьер-министр Риши Сунак и руководители больниц раскритиковали эту акцию.

Забастовка происходит в то время, как Лейбористская партия сохраняет значительное преимущество над консерваторами Риши Сунака на выборах 2024 года.