В Британии лейбористы удерживают значительное преимущество над правящими консерваторами

Лейбористская партия сохраняет значительное преимущество над консерваторами премьер-министра Великобритании Риши Сунака на выборах 2024 года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного на этой неделе компанией PeoplePolling для правого издания GB News, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Опрос показал, что 45% потенциальных избирателей поддержали бы лейбористов против 23%, которые поддерживают тори.

Результаты согласуются с рядом опросов, проведенных в течение последних месяцев.

Почти 2 000 человек были опрошены онлайн 28 декабря.

Популярность лейбористов растет на фоне того, что рейтинг доверия к Сунаку среди членов его собственной партии упал до рекордно низкого уровня. Премьер-министр еще не назначил дату выборов, но они должны состояться до конца января 2025 года.

Более половины респондентов – 54% – заявили, что сейчас они чувствуют себя хуже, чем два года назад, что отражает кризис стоимости жизни в Великобритании.

Инфляция потребительских цен в последнее время падала быстрее, чем ожидалось, а британская экономика может избежать рецессии в 2024 году, согласно опросу экономистов, проведенному агентством Bloomberg. Тем не менее, опрос свидетельствует о том, что британцы считают, что правительство должно придавать приоритет решению проблемы стоимости жизни больше, чем любой другой проблеме.

Большинство наблюдателей в Вестминстере ожидают, что выборы состоятся осенью, но недавнее заявление правительства о том, что оно представит весенний бюджет 6 марта, а не в середине месяца, оставляет открытой перспективу более раннего голосования.

В начале декабря сообщалось, что рейтинг одобрения Риши Сунака среди активистов его Консервативной партии достиг минус 25 процентных пунктов, что является самым низким показателем с начала его срока осенью 2022 года.

В июле рейтинг поддержки действующего премьера среди всех британцев также упал до самого низкого уровня с момента его назначения на должность премьер-министра Великобритании.