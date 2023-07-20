В Англії розпочинається страйк старших лікарів: пацієнтів попередили про серйозні перебої

У четвер, 20 липня, в Англії розпочинається великий страйк лікарів вищої ланки, який триватиме до ранку суботи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Пацієнтів Національної служби охорони здоров'я (NHS) попередили про серйозні перебої.

Перед цим відбувся страйк молодших лікарів, який тривав протягом п'яти днів з минулого четверга по вівторок.

Медичний директор NHS попередив, що останній страйк буде одним з найжорсткіших в історії служби, оскільки "планова допомога практично зупиниться".

Британська медична асоціація заявила, що консультанти надаватимуть лише невідкладну допомогу.

Лікарі загальної практики та аптеки працюватимуть у звичайному режимі.

Старші лікарі оголосили про страйк після того, як відкинули запропоноване урядом підвищення заробітної плати на 6%, назвавши його "образливим" і "жорстоким скороченням реальної заробітної плати".

Нагадаємо, медичні працівники, в тому числі медсестри і парамедики, влаштовували страйки взимку, вимагаючи кращої оплати і умов праці.

За даними NHS, цієї зими через страйки медсестер вже було відкладено понад 100 тисяч прийомів пацієнтів.

У Британії з літа 2022 року страйкують залізничники, водії автобусів, вчителі, поштарі, працівники швидкої допомоги, медсестри.