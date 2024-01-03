Молодші лікарі в Англії проводять найдовший в історії страйк 

Молодші лікарі в Англії в середу розпочали найдовший страйк за всю сімдесятирічну історію Національної служби охорони здоров'я Великої Британії (NHS).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство AFP.

Молодші лікарі вийдуть на шестиденний страйк у зв'язку з невирішенням їхнього тривалого конфлікту з урядом Великої Британії щодо заробітної плати.

Страйк відбувається в один з найнапруженіших періодів року для державної системи охорони здоров'я, оскільки зараз активно ширяться зимові респіраторні захворювання.

У NHS заявили, що страйк, в якому може взяти участь до половини медичного персоналу, матиме "значний вплив на майже всю рутинну медичну допомогу".

"Цей січень може стати одним з найскладніших початків року, з яким коли-небудь стикалася NHS ", – сказав директор NHS Стівен Поуіс.

Страйк розпочався о 7:00 ранку за місцевим часом і має завершитися о тій же годині у вівторок, 9 січня.

Британська медична асоціація оголосила про страйк у грудні після зриву переговорів з урядом. Профспілка заявила, що молодшим лікарям запропонували підвищення зарплати на 3% на додаток до середнього підвищення на 8,8%, яке вони отримали на початку цього року.

Профспілка відхилила цю пропозицію, оскільки гроші будуть нерівномірно розподілені між різними категоріями лікарів і "все одно означатимуть скорочення заробітної плати для багатьох".

З березня молодші лікарі в Англії страйкували щонайменше сім разів.

Прем'єр-міністр Ріші Сунак і керівники лікарень розкритикували цю акцію.

Страйк відбувається у той час, як Лейбористська партія зберігає значну перевагу над консерваторами Ріші Сунака на виборах 2024 року.



