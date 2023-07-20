В Англии начинается забастовка старших врачей: пациентов предупредили о серьезных перебоях

В четверг, 20 июля, в Англии начинается большая забастовка врачей высшего звена, которая продлится до утра субботы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Пациентов Национальной службы здравоохранения (NHS) предупредили о серьезных перебоях.

Перед этим состоялась забастовка младших врачей, которая продолжалась в течение пяти дней с прошлого четверга по вторник.

Медицинский директор NHS предупредил, что последняя забастовка будет одной из самых жестких в истории службы, поскольку "плановая помощь практически остановится".

Британская медицинская ассоциация заявила, что консультанты будут оказывать только неотложную помощь.

Врачи общей практики и аптеки будут работать в обычном режиме.

Старшие врачи объявили о забастовке после того, как отвергли предложенное правительством повышение заработной платы на 6%, назвав его "оскорбительным" и "жестоким сокращением реальной заработной платы".

Напомним, медицинские работники, в том числе медсестры и парамедики, устраивали забастовки зимой, требуя лучшей оплаты и условий труда.

По данным NHS, этой зимой из-за забастовок медсестер уже было отложено более 100 тысяч приемов пациентов.

В Британии с лета 2022 года бастуют железнодорожники, водители автобусов, учителя, почтальоны, работники скорой помощи, медсестры.