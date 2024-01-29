Американские СМИ: Военные на базе в Иордании спутали свой беспилотник с вражеским

Причиной поражения военной базы США в Иордании беспилотником, который убил трех американских военнослужащих и ранил десятки других на базе в Иордании, могло стать то, что его спутали с американским дроном.

Об этом сообщили американские медиа AP и The Wall Street Journal, ссылаясь на предварительный отчет об инциденте, пишет "Европейская правда".

Источники американских СМИ, которые говорили на условиях анонимности, сказали, что, по предварительным данным, вражеский беспилотник, который нанес удар по объекту США в Иордании, могли спутать с американским беспилотником, который находился в воздухе в то же время.

Американский дрон, добавили источники, возвращался на базу, поэтому попыток сбить объект в воздухе не было.

Накануне стало известно, что трое американских военнослужащих погибли и десятки получили ранения во время атаки беспилотного летательного аппарата на американские силы, дислоцированные на северо-востоке Иордании вблизи сирийской границы.

По данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена сейчас рассматривает возможные варианты ответа на этот удар.

Представители Республиканской партии в Конгрессе начали призывать к удару по Ирану после того, как трое американских военных погибли в результате атаки на их базу в Иордании.

Глава Пентагона Ллойд Остин, комментируя атаку, подчеркнул, что она не останется без ответа.