В Конгрессе требуют от Байдена ударить по Ирану в ответ на гибель военных США

Представители Республиканской партии в Конгрессе начали призывать к удару по Ирану после того, как трое американских военных погибли в результате атаки на их базу в Иордании.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

"Пришло время действовать целенаправленно и решительно в ответ на атаки, которые трагически унесли жизни американских военнослужащих и ранили десятки других", – заявил сенатор от штата Миссисипи Роджер Уикер.

Сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм считает, что США должны нанести удары по важным целям внутри Ирана "не только в качестве возмездия за убийство наших военных, но и как сдерживание от будущей агрессии".

С подобным заявлением выступил сенатор от Арканзаса Том Коттон: "Единственным ответом на эти нападения должно быть сокрушительное военное возмездие иранским террористическим силам, как в Иране, так и на всем Ближнем Востоке".

"Америка должна послать кристально четкий сигнал всему миру, что мы не потерпим нападений на наши войска", – заявил спикер Палаты представителей от Республиканской партии Майк Джонсон.

"Президенту Байдену давно пора наконец привлечь к ответственности террористический иранский режим и его экстремистских приспешников за нападения, которые они совершили против сил США и коалиции", – заявил председатель комитета по вооруженным силам Палаты представителей Майк Роджерс.

Источник издания рассказал, что комитет Палаты представителей по вопросам разведки запросил брифинг по ситуации в Иордании.

В воскресенье стало известно, что трое американских военнослужащих погибли и десятки получили ранения во время атаки беспилотного летательного аппарата на американские силы, дислоцированные на северо-востоке Иордании вблизи сирийской границы.

По данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена сейчас рассматривает возможные варианты ответа на удар.

Глава Пентагона Ллойд Остин, комментируя атаку, подчеркнул, что она не останется без ответа.