Глава Пентагона обещает ответ на удар по американской базе в Иордании

Глава Пентагона Ллойд Остин, комментируя удар по американской базе в Иордании с гибелью трех военных, подчеркнул, что эта атака не останется без ответа.

Заявление Остина распространила пресс-служба американского оборонного ведомства, сообщает "Европейская правда".

"Я возмущен и глубоко опечален гибелью трех наших американских военнослужащих и ранением других военных во время нападения прошлой ночью на силы США и коалиции, которые были развернуты на северо-востоке Иордании вблизи сирийской границы для работы над окончательным поражением ИГИЛ", – говорится в заявлении главы Пентагона.

Он подчеркнул, что ответственность за эту и другие атаки на силы США на Ближнем Востоке несут поддерживаемые Ираном группировки.

"И мы ответим на них в то время и в том месте, которые выберем сами. Президент и я не потерпим нападений на американские войска, и мы будем принимать все необходимые меры для защиты Соединенных Штатов, наших войск и наших интересов", – добавил Остин.

В воскресенье стало известно, что трое американских военнослужащих погибли и десятки получили ранения во время атаки беспилотного летательного аппарата на американские силы, дислоцированные на северо-востоке Иордании вблизи сирийской границы.

По данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена сейчас рассматривает возможные варианты ответа на удар по американским силам в Иордании.