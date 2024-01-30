В США говорят, что не хотят войны с Ираном после гибели своих военных в Иордании

Вашингтон не стремится к войне с Тегераном, хотя Белый дом не исключил, что президент Джо Байден рассматривает возможность нанесения ударов по Ирану после того, как трое военных США погибли и более 40 солдат были ранены в результате нападения на их базу в Иордании.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"Мы не стремимся к войне с Ираном, мы не стремимся к конфликту с его режимом военным способом. Мы не стремимся к эскалации. Эта атака на выходных была эскалацией, и она требует ответа. Я не буду опережать принятие решений президентом", – отметил он.

В свою очередь, в Министерстве обороны США предположили, что Иран также не хочет войны, информирует Reuters.

"Мы, безусловно, не стремимся к войне, и, честно говоря, мы не видим, чтобы Иран стремился к войне с Соединенными Штатами", – заявила во время брифинга заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

Министр обороны США Ллойд Остин пообещал, что президент и он сам не потерпят нападений на американские войска и примут "все необходимые меры" для защиты США и их армии.

Ранее сообщалось, что причиной поражения военной базы США в Иордании беспилотником, который убил трех американских военнослужащих и ранил десятки других на базе в Иордании, могло стать то, что его спутали с американским дроном.

Накануне стало известно, что трое американских военнослужащих погибли и десятки получили ранения во время атаки беспилотного летательного аппарата на американские силы, дислоцированные на северо-востоке Иордании вблизи сирийской границы.

По данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена сейчас рассматривает возможные варианты ответа на этот удар.

Представители Республиканской партии в Конгрессе начали призывать к удару по Ирану после того, как трое американских военных погибли в результате атаки на их базу в Иордании.

Глава Пентагона Ллойд Остин, комментируя атаку, подчеркнул, что она не останется без ответа.