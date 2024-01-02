СМИ: Администрация Байдена подтолкнула Израиль к выводу части войск из Газы

Администрация президента США Джо Байдена настаивала на выводе части израильских войск из сектора Газа.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на американского высокопоставленного чиновника.

По его словам, боевые действия в этом районе все еще продолжаются, и не похоже, что в южной части Газы происходят какие-то изменения.

Израиль накануне заявил, что пять его военных бригад будут выведены из сектора Газа на этой неделе, но израильский премьер Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что боевые действия будут продолжаться месяцами.

Телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника ранее сообщил, что постепенное сокращение количества израильских войск в Газе свидетельствует о постепенном переходе к фазе войны с меньшей интенсивностью.

Ранее более 130 сотрудников Министерства нацбезопасности США попросили администрацию президента Джо Байдена призвать к немедленному прекращению огня в Газе.

Кроме того, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Израиль рискует потерпеть "стратегическое поражение" в Газе, если не приложит больше усилий для защиты гражданского населения.