Группа республиканцев в Конгрессе США призывает предоставить Украине ATACMS большей дальности

Группа высокопоставленных республиканцев в Конгрессе США призвала президента Джо Байдена направить в Украину ракеты большей дальности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

В письме к президенту Джо Байдену от 1 ноября, с которым ознакомилось агентство, ведущие республиканцы в комитетах Конгресса по международным отношениям и вооруженных сил заявили, что приветствуют сообщение о том, что администрация предоставила Украине несколько армейских тактических ракетных систем ограниченного радиуса действия (ATACMS), но просят, чтобы он также прислал больше систем большей дальности.

"Потребность Украины в средствах глубокого поражения остается насущной, особенно для поражения целей по всему Крыму", – написали конгрессмены Майкл Маккоул и Майк Роджерс, а также сенаторы Джеймс Риш и Роджер Уикер.

Маккол возглавляет Комитет по иностранным делам Палаты представителей, Роджерс возглавляет Комитет по делам вооруженных сил Палаты представителей, Риш является главным республиканцем в Сенате по иностранным делам, а Уикер – главным республиканцем в Сенате по делам вооруженных сил.

Они направили письмо в то время, когда Палата представителей, в которой большинство составляют республиканцы, приближается к голосованию за отдельный законопроект об оказании помощи Израилю, игнорируя требование президента-демократа Джо Байдена о принятии широкого финансирования национальной безопасности на сумму 106 миллиардов долларов, предусматривающего деньги для Израиля, Украины и Тайваня.

В своем письме американские законодатели отметили, что Украина запросила ракеты большой дальности и продемонстрировала способность использовать их ответственно, а Россия не пошла на эскалацию в ответ на их использование.

"Очевидно, что для вас настало время завершить работу над ATACMS. Если вы этого не сделаете, то не только рискуете зайти в тупик на поле боя и затянуть эту войну, но и угрожаете дальнейшей глобальной нестабильностью, поскольку наши противники проводят операции влияния по всему миру", – написали они.

Ранее в октябре президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские силы использовали американские дальнобойные ракеты ATACMS, нанеся удары по аэродромам российских оккупантов в захваченных Бердянске и Луганске.

Впоследствии эту информацию подтвердили в Белом доме. Там отметили, что США "недавно" предоставили Украине тип ATACMS, способный наносить удары на расстоянии до 165 километров.

По данным издания New York Times, сейчас США передали Украине около 20 дальнобойных ракет ATACMS.