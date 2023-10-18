NYT: Украина получила от США около 20 ракет ATACMS

США передали Украине около 20 дальнобойных ракет ATACMS, которыми ВСУ недавно атаковали российские авиабазы на оккупированных территориях.

Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на двух западных чиновников, пишет "Европейская правда".

По словам официальных лиц, предоставленные Украине ракеты являются кассетным боеприпасом, который разбрасывает 950 маленьких бомб, способных нанести ущерб на большой территории.

В материале говорится, что после многочисленных сообщений о том, что было принято решение о поставках ATACMS, их доставка осуществлялась в тайне из-за опасений, что Россия сможет нанести удар по партии оружия во время ввоза в Украину.

Кроме того, Украина хотела попытаться застать россиян врасплох.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник подтвердил, что украинские силы использовали американские дальнобойные ракеты ATACMS.

Впоследствии эту информацию подтвердили в Белом доме. Там отметили, что США "недавно" предоставили Украине тип ATACMS, способный наносить удары на расстоянии до 165 километров.

По данным Politico, окончательно решение о предоставлении ATACMS Белый дом принял в конце августа. А 21 сентября во время встречи в Белом доме Джо Байден проинформировал о нем Владимира Зеленского.

Тогда же США объявили о пакете военной помощи Украине, где дальнобойные ракеты фигурировали как "кассетные боеприпасы".