Глава Еврокомиссии: Будут "операционные решения", чтобы разблокировать 50 млрд евро для Украины

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в очередной раз призвала к скорейшему одобрению четырехлетнего плана помощи Украине Ukraine Facility размером 50 миллиардов евро в рамках среднесрочного пересмотра бюджета ЕС.

Об этом она заявила на пресс-конференции по случаю приезда коллегии еврокомиссаров в Бельгию, которая в первом полугодии председательствует в Совете ЕС, сообщает "Европейская правда".

Фон дер Ляйен напомнила о последних массированных российских ракетных обстрелах Россией Украины и решение лидеров ЕС одобрить начало переговоров с ней, после чего "мы должны срочно двигаться вперед в вопросе стабилизации нашей финансовой помощи этой стране".

"Комиссия придет в Европейский Совет с операционными решениями, чтобы убедиться, что мы сможем договориться об Ukraine Facility. Затем перед Бельгией встанет ключевая задача как можно быстрее трансформировать политическое соглашение о программе через Совет ЕС и Европарламент", – добавила она.

Председатель Еврокомиссии подчеркнула, что Ukraine Facility является центральным элементом пересмотра многолетнего бюджета ЕС, и этот пересмотр должен быть завершен под председательством Бельгии, чтобы ЕС мог продолжить воплощение других политических приоритетов.

На уточняющий вопрос фон дер Ляйен отказалась раскрывать суть "операционных решений", но намекнула, что они необходимы в случае отсутствия консенсуса по Ukraine Facility – его, как известно, на последнем саммите ЕС заблокировала Венгрия.

"Важно знать, что мы только что выделили перед Рождеством последний транш нашего пакета поддержки Украины на 2023 год на сумму 18 миллиардов евро. Это поможет Украине профинансировать свои потребности на начало этого года. Это дает нам небольшую свободу действий, но, конечно, мы должны работать как можно настойчивее и быстрее, чтобы выполнить обещанное", – отметила президент.

После декабрьского саммита ЕС многие лидеры выразили уверенность, что Евросоюз непременно примет решение о финансовой поддержке Украины в начале года. В связи с этим лидеры договорились о внеочередном саммите, посвященном этому вопросу, который состоится 1 февраля.

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