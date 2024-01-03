В Латвии задержали подозреваемого в шпионаже россиянина

Сотрудники Службы госбезопасности Латвии задержали гражданина России, подозреваемого в шпионаже в пользу российских спецслужб.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

Россиянина задержали еще 20 декабря прошлого года, но известно об этом стало только сейчас. Уголовное дело против него возбудили за незаконный сбор и передачу секретной информации и другой информации иностранной разведке.

Собранные в ходе расследования данные свидетельствуют о том, что гражданин РФ собирал и передал российской спецслужбе информацию о критической инфраструктуре и военных объектах в Латвии.

По данным, имеющимся в распоряжении спецслужбы, мужчина оказывал и другие виды поддержки российской спецслужбе в обеспечении деятельности, направленной против Латвии.

На пяти объектах, к которым подозреваемый имел хоть какое-то отношение, проведены уголовно-процессуальные действия. Во время обысков изъят большой объем документов и носителей информации.

Напомним, в ноябре экс-депутат Сейма Латвии получил тюремный срок за шпионаж в пользу РФ.

Президент Латвии в прошлом году в сентябре после начала работы в должности инициировал ужесточение наказания за преступления против государства.