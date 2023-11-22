В Польше завершили расследование по шпионской сети РФ: будут судить 16 человек

В Польше завершили расследование в отношении шпионской сети, которая действовала по заказу российской разведки – в суд передали обвинительный акт против 16 человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Люблинский отдел Национальной прокуратуры совместно с Управлением внутренней безопасности передали в суд обвинительный акт в отношении 16 человек, которые были частью российской шпионской сети.

Прокурор обвинил подсудимых в участии в организованной преступной группировке и деятельности в пользу внешней разведки против интересов Республики Польша.

В связи с реальными опасениями обвиняемых сбежать по ходатайству прокурора к 15 лицам применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Действия, которые инкриминируют обвиняемым, наказываются лишением свободы на срок до 10 лет.

Шпионы действовали с января по март 2023 года в Белой Подляской, Хелме, Медыке, Перемышле, Жешуве, Варшаве, а также в других населенных пунктах страны, в том числе в Поморье.

"Обвиняемые осуществляли деятельность, связанную, среди прочего, с разведкой объектов критической инфраструктуры, включая военные объекты и морские порты", – проинформировала прокуратура.

Участники шпионской сети "информировали заказчиков о результатах проведенной разведки, за что получали вознаграждение". Все обвиняемые – иностранцы из-за восточной границы Польши.

Подозреваемые устанавливали, среди прочего, веб-камеры на маршрутах движения транспорта с западной военной помощью Украине. Они также должны были установить GPS-метки на эти транспортные средства.

По данным прокуратуры, они вели антипольскую пропаганду и готовили диверсии.

Полученную информацию они регулярно передавали своим руководителям, которые вербовали их, в частности, через социальные сети.

Глава Министерства внутренних дел и министр-координатор спецслужб Польши Мариуш Каминьский объявил 16 марта, что Агентство внутренней безопасности ликвидировало шпионскую сеть, которая действовала в пользу России.

По делу, среди прочих, задержали российского хоккеиста, который играет за один из клубов первой лиги в Силезии. Он специализировался на разведке объектов, касающихся обороны страны. Кроме того, он проводил разведку объектов критической инфраструктуры.