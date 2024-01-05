В Германии считают реальным риск эскалации между Израилем и Ливаном

Правительство Германии следит за ситуацией на границе между Израилем и Ливаном и считает реальным риск эскалации между двумя странами.

Как пишет "Европейская правда", об этом на брифинге заявил представитель Министерства иностранных дел Германии Себастьян Фишер, которого цитирует DW.

"Риск эскалации, к сожалению, очень реальный", – сказал он.

Заявления представителя немецкого МИД прозвучали на фоне убийства высокопоставленного лидера ХАМАС Салеха аль-Арури на юге Ливана, что вызвало беспокойство, что война между Израилем и ХАМАС может распространиться на весь регион.

Поддерживаемая Ираном террористическая организация Хезболла пообещала отомстить за это убийство.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в воскресенье, 7 января, отправляется с визитом на Ближний Восток.

Также на этой неделе на Ближний Восток отправляется госсекретарь США Энтони Блинкен. Он посетит Турцию, Иорданию, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Египет и Израиль, а также побывает на Западном берегу реки Иордан и сделает дополнительную остановку в Греции.