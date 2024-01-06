Боррель предостерег от втягивания Ливана в ближневосточный конфликт

Топ-дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель в субботу забил тревогу относительно втягивания Ливана в региональный конфликт, что является следствием войны Израиля против ХАМАС в секторе Газа.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил на пресс-конференции с премьером Ливана Наджибом Микати во время визита в ближневосточную страну, сообщает Reuters.

По его словам, крайне важно избежать региональной эскалации на Ближнем Востоке. Глава дипломатии ЕС предупредил Израиль, что никто не выиграет от регионального конфликта.

Комментариям Борреля предшествовали его переговоры с высшими должностными лицами правительства Ливана, где обсуждались события в Газе и вокруг нее, включая влияние войны и ситуацию на израильско-ливанской границе.

"Мы наблюдаем тревожную интенсификацию перестрелок через "голубую линию", – сказал топ-дипломат ЕС.

Нынешняя линия разграничения между Израилем и Ливаном, известная как "голубая линия", – это граница, нанесенная на карту ООН, которая обозначает линию, к которой отошли израильские войска, когда оставили южный Ливан в 2000 году.

Ранее сообщалось, что правительство Германии следит за ситуацией на границе между Израилем и Ливаном и считает реальным риск эскалации между двумя странами.

Перед этим стало известно, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в воскресенье, 7 января, отправляется с визитом на Ближний Восток, где в том числе посетит и Ливан.

Также в СМИ появилась информация, что в администрации президента Джо Байдена разрабатывают планы реагирования США на случай того, если война в Газе перерастет в более широкий и затяжной региональный конфликт.