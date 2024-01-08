Боррель заявил, что "Хезболла" не стремится к войне с Израилем

Высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что ливанская боевая группировка "Хезболла" не стремится к войне с Израилем.

Как пишет "Европейская правда", об этом Боррель сказал в интервью EFE, которое приводит Euractiv.

По его словам, "Хезболла" "прекрасно понимает", что война с Израилем может втянуть в конфликт Иран.

"Я пришел к выводу, что "Хезболла" не стремится к войне, или не стремится к войне большей интенсивности и большего распространения. Мое впечатление, которое, я надеюсь, не является ошибочным, заключается в том, что они прекрасно осознают серьезность ситуации и последствия, которые будет иметь большая конфронтация, которая может втянуть в нее Иран", – отметил топ-дипломат ЕС.

В то же время он признал, что ситуация в Ливане является "критической" после ликвидации высокопоставленного лидера ХАМАС Салеха аль-Арури на юге страны.

"Каждое действие вызывает реакцию, которая, в свою очередь, вызывает другое действие. Это то, что называется эскалацией. Если кто-то не нажмет на тормоза, мы можем оказаться на краю пропасти", – предупредил Боррель.

По его мнению, дипломатические усилия по деэскалации должны быть сосредоточены на устранении "факторов нестабильности", влияющих на приграничные районы между Ливаном и Израилем, разделенные линией разграничения.

"Я думаю, что должны быть переговоры, которые касаются всего и сразу, и это должно быть возможным", – добавил он.

Накануне стало известно, что Боррель встречался с представителем поддерживаемой Ираном боевой группировки "Хезболла" Мохаммадом Раадом.

Он также предостерег от втягивания Ливана в конфликт между Израилем и ХАМАС.

Ранее сообщалось, что правительство Германии следит за ситуацией на границе между Израилем и Ливаном и считает реальным риск эскалации между двумя странами.