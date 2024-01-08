Байден призвал принять помощь Киеву после соглашения по предотвращению шатдауна

Президент США Джо Байден призвал республиканцев в Конгрессе одобрить дополнительное финансирование, в частности более 60 миллиардов долларов для Украины, после заключения соглашения по финансированию правительства в 2024 году.

Как пишет "Европейская правда", заявление Байдена обнародовано на сайте Белого дома.

"Теперь республиканцы в Конгрессе должны выполнить свою работу, прекратить угрозы остановить работу правительства и выполнить свой основной долг по финансированию критически важных приоритетов внутренней и национальной безопасности, включая мой дополнительный запрос (относительно финансирования поддержки Украины. – Ред.). Для них пришло время действовать", – подчеркнул Байден.

В то же время президент Соединенных Штатов подчеркнул, что соглашение на шаг приблизило страну к "предотвращению ненужного шатдауна и защите важных национальных приоритетов".

"Оно отражает уровни финансирования, о которых я договорился с обеими партиями", – отметил Байден.

Лидеры Палаты представителей и Сената США в воскресенье объявили о заключении соглашения по финансированию правительства в 2024 году, что стало первым шагом к предотвращению шатдауна.

В ноябре Байден подписал принятый Конгрессом закон о временном финансировании правительства на период до 19 января 2024 года. При этом в закон не вошла помощь Украине, Израилю и Тайваню – этот вопрос рассматривается отдельно.

На прошлой неделе в Белом доме напомнили, что США снова грозит частичное прекращение финансирования правительства.

Президент США Джо Байден в октябре обратился к Конгрессу с просьбой одобрить дополнительное финансирование, в том числе более 60 миллиардов долларов для Украины. Но оно застряло в Сенате из-за противоречий между обеими партиями в вопросе безопасности границы с Мексикой.