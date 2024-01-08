В Сенате США анонсировали обнародование текста соглашения о границе

В США главный переговорщик от республиканцев, сенатор Джеймс Лэнкфорд, заявил, что текст соглашения по вопросам границы и иммиграции, которое может разблокировать десятки миллиардов долларов помощи для Украины, могут обнародовать на этой неделе.

Заявление сенатора приводит Politico, сообщает "Европейская правда".

"Текст, надеюсь, будет на этой неделе, чтобы иметь выйти из этой ситуации. У всех будет время, чтобы прочитать и изучить его. Никто не будет отстранен от этого процесса", – сказал Лэнкфорд.

По его словам, есть шанс, что это соглашение будет работать, и все на это рассчитывают.

Лэнкфорд добавил, что если документ будет принят Сенатом в ближайшее время, его смогут передать в Палату представителей, которая "может поработать над его совершенствованием".

"Или же Палата представителей может серьезно рассмотреть его и сказать: "Это реальный прогресс на границе, давайте возьмем это, сохраним это, а затем продолжим двигаться к большему", – сказал он.

Президент США Джо Байден в октябре обратился к Конгрессу с просьбой одобрить дополнительное финансирование, в том числе более 60 миллиардов долларов для Украины. Но оно застряло в Сенате из-за противоречий между обеими партиями по вопросу безопасности границы с Мексикой.

США 27 декабря объявили о предоставлении Украине последнего в 2023 году пакета военной помощи стоимостью 250 миллионов долларов.