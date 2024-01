У Орбана прокомментировали его возможное председательство в Евросовете из-за отставки Мишеля

Представитель венгерского правительства Золтан Ковач призвал к "стратегическому спокойствию" на фоне объявления председателя Европейского совета Шарля Мишеля об отставке и его возможной замены на премьера Венгрии Виктора Орбана.

Свой комментарий Ковач опубликовал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

"Всем тем, кто задается вопросом, может ли Виктор Орбан временно исполнять обязанности президента Европейского Совета, если президент Европейского совета станет депутатом Европарламента: давайте сохранять наше стратегическое спокойствие", – написал Ковач.

❗️To all those voices wondering whether @PM_ViktorOrban could serve as an interim President of the European Council, should @eucopresident become an MEP: Let's preserve our strategic calmness. pic.twitter.com/Dm7iVYPGpM